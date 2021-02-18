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  • 18 февраль 2021 11:33
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Против квартиранта, угнавшего автомобиль хозяина, возбуждено уголовное дело

21-летний Умид Р., снимавший квартиру у 65-летнего Улбуса Н. в махалле «Гулистон» в Джамбайском районе, угнал его автомобиль «Некисю-2». С заявлением о пропаже машины собственник квартиры обратился в районное отделение органов внутренних дел.

 

Против квартиранта, угнавшего автомобиль хозяина, возбуждено уголовное дело

 

В результате незамедлительных поисковых операций, транспортное средство «Нексия-2», оформленное на имя Ульбуса Н., было обнаружено на обочине дороги в Сырдарьинском районе. Как выяснилось, водитель, потеряв управление, врезался в бетонное ограждение.

 

По данному факту Следственным отделом ОВД по Джамбайскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 267 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (угон транспортного средства).

 

Против квартиранта, угнавшего автомобиль хозяина, возбуждено уголовное дело

 Против квартиранта, угнавшего автомобиль хозяина, возбуждено уголовное дело

 

В настоящее время ведется расследование.

 

Следует отметить, что за этот вид преступления, согласно положениям Уголовного кодекса, предусмотрено наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.


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