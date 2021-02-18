В Самарканде ощутили подземные толчки

В Узбекистане произошло землетрясение. Сила подземных толчков достигла 3 баллов
"18 февраля в 05:06 по ташкентскому времени в Узбекистане произошло землетрясение. Его координаты: 40,38 градуса северной широты, 67,41 градуса восточной долготы. Магнитуда составила М=3,7, глубина 10 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента – 181 км в юго-западном направлении", – отметили в Республиканском центре сейсмопрогностического мониторинга МЧС.
Сила подземных толчков на территории Узбекистана:
Джизак: 47 км, 3 балла.
Самарканд: 89 км, 2 балла.