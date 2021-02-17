КПП «Джартепа» открыт для студентов

С 17 февраля текущего года студентам разрешено передвижение через пограничный таможенный пост «Джартепа» в Ургутском районе, расположенный на границе с Республикой Таджикистан. Об этом сообщили в информационной службе ГТК по Самаркандской области.

Из-за пандемии до сих пор студенты могли выезжать в Республику Таджикистан только через пограничные пункты пропуска «Сариосиё», «Ойбек» и «Плотина». Отмечается, что КПП «Джартепа» открыли исходя их многочисленных обращений обучающейся молодежи.





Следует отметить, что пост предусматривает передвижение грузовых автомобилей международных перевозок по экспортно-импортным операциям предприятий, работающих в настоящее время только в Самаркандской области, и студентов.