Студенты СамГМИ навестили детей, больных раком

Озода Рахимова из Каттакурганского района не перестает лить слезы и переживать за 9-летнего сына Нодырбека. У мальчика диагностирована злокачественная опухоль головного мозга. Заболевание на четвертой стадии развития.





Они лечатся в Самаркандском филиале республиканского специализированного научно-практического центра онкологии и радиологии. Нодырбек болеет раком больше года. В течение всего этого времени получил 5 курсов химиотерапии. Женщина говорит, что с каждым разом сыну все труднее приходится переносить химиотерапию, так как организм слабеет ежеминутно. Однако врачи вселяют надежду, что все будет хорошо и через год-полтора мальчик встанет на ноги.





Сегодня в центре онкологии на учёте состоит более десяти тысяч больных, из них почти тысяча - дети до 16 лет. Чтобы хоть как-то подбодрить детей, больных раком, и их родителей студенты Самаркандского государственного медицинского института организовали благотворительную акцию, приуроченную к прошедшему событию- Международному дню детей больных раком.

Следует отметить, в самаркандском филиале нет детского отделения. По словам директора центра Миржалола Джураева, пока в общем отделении онкологии выделено десять койко-мест для детей. В будущем планируется увеличить их количество до 20 коек за счет расширения территории родильного комплекса № 3 г. Самарканда.

Студенты мединститута в рамках акции собрали маленьких пациентов в большом зале и вручили им небольшие подарки. Наряду со всеми свой презент получил и Нодырбек, правда, в своей палате.

Зарина Хакбердиева