Задержана женщина, получившая от иностранца $20 тысяч путем шантажа

27-летняя женщина, угрожая распространением личных фото и видеозаписей в сети Интернет, потребовала у гражданина ОАЭ $20 тысяч.
16 февраля в УВД Самаркандской области обратился
гражданин ОАЭ с заявлением о шантаже и вымогательстве, сообщает Узньюс со ссылкой на пресс-службу областного управления.
Выяснилось, что его знакомая Ж.З., жительница Самарканда, потребовала у заявителя $20 тыс., угрожая распространением его личных фотографий и видеозаписей в социальных сетях.
В ходе оперативного мероприятия, проведенного
сотрудниками Управления по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией
совместно с СГБ, 27-летняя Ж.З. была задержана с поличным при получении денег.
По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.3 ст. 165 УК РУз (Вымогательство, совершенное в особо крупном размере), ведется следствие.