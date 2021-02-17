» » » Задержана женщина, получившая от иностранца $20 тысяч путем шантажа
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  • 17 февраль 2021 14:35
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Задержана женщина, получившая от иностранца $20 тысяч путем шантажа

27-летняя женщина, угрожая распространением личных фото и видеозаписей в сети Интернет, потребовала у гражданина ОАЭ $20 тысяч.

 

Задержана женщина, получившая от иностранца $20 тысяч путем шантажа

 

 

16 февраля в УВД Самаркандской области обратился гражданин ОАЭ с заявлением о шантаже и вымогательстве, сообщает Узньюс со ссылкой на пресс-службу областного управления.

Выяснилось, что его знакомая Ж.З., жительница Самарканда, потребовала у заявителя $20 тыс., угрожая распространением его личных фотографий и видеозаписей в социальных сетях.

 

В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками Управления по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией совместно с СГБ, 27-летняя Ж.З. была задержана с поличным при получении денег.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.3 ст. 165 УК РУз (Вымогательство, совершенное в особо крупном размере), ведется следствие.


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