В комплексе Имама аль Бухари начался демонтаж объектов

Манзура Бойкузиева из Ферганы. Вместе с семьей она приехала в Самаркандскую область на экскурсию. Совершив паломничество по достопримечательностям древнего города, гости решили посетить комплекс Имама аль Бухари в Пайарыкском районе. Пенсионерка вот уже десять лет как прикована к инвалидной коляске. Операция по удалению грыжи прошла неудачно-женщина не может передвигаться самостоятельно. От гробницы богослова Манзуру Бойкузиеву отделяют пять ступеней, на коляске не проехать, а пандусов вокруг нет.





-Отсутствие условий на местах для лиц с инвалидностью я стала замечать только после того, как сама столкнулась с этой проблемой,-говорит женщина. –Мы не знали, что здесь начались реконструкционные работы. Комплекс Имама аль Бухари-излюбленное место паломников. Это очень хорошо, что во время строительства будет уделено внимание людям с ограниченными возможностями.





Проект по развитию паломнического туризма региона, в том числе предстоящей реконструкции мавзолея, был представлен главе государства 11 февраля. Была обнародована информация об одной из самых святых мест в исламском мире-комплексе Имама аль Бухари. По историческим данным, богослов родился в семье выходцев из Персии. В возрасте 7 лет он изучил весь Коран, а в 10 лет он знал наизусть несколько тысяч хадисов. В 870 году изгнанный из Бухары имам нашёл последнее пристанище на скромном кладбище небольшого селения Хартанг близ Самарканда. Находящаяся на территории комплекса могила имама аль-Бухари является одной из самых почитаемых мест в Средней Азии.





-Президенту Шавкату Мирзиееву было представлено несколько проектов по реконструкции мавзолея и благоустройству внутренней площадки территории комплекса, -делится директор комплекса Дехконбой Эрмаматов. –В итоге утвердили проектное предложение АО «Узогирсаноатлойиха». Поскольку с каждым годом растет количество паломников и поток приезжающих в нашу страну туристов, решено построить большую мечеть на 9020 молитвенных мест. За счет увеличения близлежащей территории будут построены современные тахоратхона и санузлы, созданы все условия для посетителей.





Старт процессу реконструкции был дан после двух дней презентации. В настоящее время на месте ведется масштабная работа по демонтажу объектов. Как отмечают проектировщики, на отведенной территории предусмотрена реконструкция и новое строительство комплекса. Сюда входит мечеть, макбара, айваны для входа и выхода, административное здание, здание сервиса и минареты в количестве 4 штук. Высота каждого минарета 61 метр. В мечети предусмотрено три этажа, а рассчитана она на 10 тысяч человек.





Согласно проекту, вокруг святыни будут построены 7 отелей, супермаркеты, большой рынок, несколько столовых, автостанция и специальная стоянка для легковых автомобилей. В настоящее время на территории комплекса посажено около 300 елей и декоративных деревьев. На время строительных работ все они будут пересажены в другое место. Демонтаж не коснется лишь пяти многовековых чинар и родника на центральной площади. Средний возраст чинары 565-570 лет, высота 30 метров.





Что касается самого мавзолея, который расположен на пятиступенчатой каменной платформе, то на данный момент его размеры составляют 9х9 метров в основании и 17 метров в высоту. В будущем планируется расширить макбару до 13 метров в ширину и 14-длину. По плану имеется первый этаж и подвальная часть, а также туннель для посещения мавзолея Имама аль Бухари. На кровле мечети предусмотрена обзорная площадка.

Особое внимание уделяется используемым при реконструкции строительным материалам. Архитектурно-художественное и композиционное решение комплекса соответствует требованиям национальной традиционной архитектуры с применением современных стройматериалов местного производства-мрамора,гранита,керамики,стекломозаики и других.

Еще один немаловажный факт. В утвержденном проекте ступени, ведущие к мавзолею, айванам и другим постройкам, расположенным по всему периметру внутреннего двора, не предусмотрены. Не будет и пандусов, поскольку основание всего комплекса будет ровным. Это создаст еще больше удобств людям с инвалидностью, в том числе нашей героине Манзуре Бойкузиевой из Ферганской области. Завершение строительных работ намечено на декабрь 2021 года.

Зарина Хакбердиева