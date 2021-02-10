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  • 17 февраль 2021 9:00
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Самарканд в объективе телекамер турецких специалистов

15 февраля текущего года представители ведущих СМИ и инфлюенсеры Турции прибыли в Самарканд для совершения паломничества к святыням, а также ознакомления с местной культурой и особенностями туризма. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по развитию туризма Самаркандской области.

 

Самарканд в объективе телекамер турецких специалистов

 Самарканд в объективе телекамер турецких специалистов

 

 

В ходе поездки были проведены фото- и видеосъемка достопримечательностей города для дальнейшей публикации статей и фоторепортажа о туристическом потенциале Самарканда в средствах массовой информации Турции. Данные действия поспособствуют увеличению потока туристов из Турции в Самарканд.

 

Участниками данного информационного тура стали такие YouTube блогеры, как Yılmaz Ali abdüsselam (7,21 млн подписчиков), Gök kerem (528 тыс. подписчиков), Bekar Halil İbrahim (88,1 тыс. подписчиков), Katana Yılmaz Hüseyin (297 тыс. подписчиков), Genç Mehmet (492 тыс. подписчиков), Yasir Yılmaz (853 тыс. подписчиков).

 

Самарканд в объективе телекамер турецких специалистов

 


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