Издана книга о знаменитом самаркандском дутаристе Ходжи Абдулазизе

Издательством «Турон нашр» издана книга «Булбули хушнавои Самарканд», автором которой является Аминжон Шарифзода. Книга повествует о знаменитом самаркандском дутаристе Ходжи Абдулазизе, родившемся в 1852 году в Самарканде, в семье ткача.





Книга состоит из двух частей, в первой речь идёт о жизни и творчестве музыканта, во второй части рассказывается о песнях, которые исполнял и сочинял Ходжи Абдулазиз. Первые две страницы книги принадлежат перу народного артиста бывшего советского союза Джурабека Муродова. Считая Ходжи Абдулазиза своим устозом, он описал роль наставника в музыкальном искусстве Средней Азии.





Стиль и своеобразное исполнение макомов известного исполнителя таджикской и узбекской музыки Ходжи Абдулазиза Расулева помнят до сих пор. Он внес большой вклад в подготовке молодых специалистов. Более двух веков его последователи, восхищаясь талантом знатока таджикского и узбекского вокального искусства, продолжают начатую им работу по развитию музыкальной индустрии страны.





Ходжи Абдулазиз был одним из известных в прошлом исполнителей Шашмакома. В 2003 году ЮНЕСКО признал уникальный жанр традиционной музыки таджиков и узбеков как шедевр мирового наследия. Артисты и музыканты нынешнего времени часто встречаются в доме, где родился и вырос выдающийся дутарист своего времени. Нынче это место стало дом-музеем Ходжи Абдулазиза.





Зарина Хакбердиева