Каттакурган отрекся от «любви по-английски»

В последнее время во многих районах городах нашей области появились инсталляции с признаниями в любви к родному краю, начинающиеся традиционным английским ''I❤...''.

Отдельные представители интеллигенции нередко выступали с призывами отречься от британской романтики и использовать в признаниях к малой родине традиционные, более свойственные национальному менталитету формы признания.

В Каттакургаском районе прислушались к этим требованиям и решили выразить чувство к родному краю в более патриотичной форме. И вот трансформация любви «до и после». Ранее «любимый» теперь стал просто «дорогим».

А вот власти Самарканда вот уже не один месяц размышляют, в какой же форме любить родной город. Чтоб не дай Бог не прозвучали упреки в любви в извращенной форме, оставили просто «SAMARKAND». Привычная признание ''I❤...'' отсекли после критического выступления в местной прессе.