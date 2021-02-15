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  • 16 февраль 2021 16:03
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Каттакурган отрекся от «любви по-английски»

В последнее время во многих районах городах нашей области появились инсталляции с признаниями в любви к родному краю, начинающиеся традиционным английским   ''I...''.   

 

Каттакурган отрекся от «любви по-английски»

 

Отдельные представители интеллигенции нередко выступали с призывами отречься от британской романтики и использовать в признаниях к малой родине традиционные, более свойственные национальному менталитету формы признания. 

 

В Каттакургаском районе прислушались к этим требованиям и решили выразить чувство к родному краю в более патриотичной форме. И вот трансформация любви «до и после». Ранее «любимый» теперь стал просто «дорогим».

 

Каттакурган отрекся от «любви по-английски»

 

А вот власти Самарканда вот уже не один месяц размышляют, в какой же форме любить родной город. Чтоб не дай Бог не прозвучали упреки в любви в извращенной форме, оставили просто «SAMARKAND». Привычная признание ''I...'' отсекли после критического выступления в местной прессе.

 

Каттакурган отрекся от «любви по-английски»

 



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