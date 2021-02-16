» » » В Самарканде хозяин дома упал в 4-метровую яму, которую сам же выкопал
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  • 16 февраль 2021 15:40
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В Самарканде хозяин дома упал в 4-метровую яму, которую сам же выкопал

Вечером 15 февраля житель одного из домов по улице Б.Мирзо  в  Самарканде обратился в дежурную часть  регионального Управления МЧС с просьбой помочь ему выбраться из ямы. 

 

В Самарканде хозяин дома упал в 4-метровую яму, которую сам же выкопал

 

По указанному адресу мгновенно выехал спасательный отряд, который вызволил хозяина дома на поверхность в течение пяти минут. 

 

Как выяснилось, во время ночной прогулки по двору мужчина не разглядел в темноте яму, которую сам и выкопал накануне. К счастью хозяин дома серьёзных травм не получил и госпитализация ему не потребовалась, отмечает пресс-служба МЧС.  


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