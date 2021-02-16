В Самарканде хозяин дома упал в 4-метровую яму, которую сам же выкопал

Вечером 15 февраля житель одного из домов по улице Б.Мирзо в Самарканде обратился в дежурную часть регионального Управления МЧС с просьбой помочь ему выбраться из ямы.

По указанному адресу мгновенно выехал спасательный отряд, который вызволил хозяина дома на поверхность в течение пяти минут.

Как выяснилось, во время ночной прогулки по двору мужчина не разглядел в темноте яму, которую сам и выкопал накануне. К счастью хозяин дома серьёзных травм не получил и госпитализация ему не потребовалась, отмечает пресс-служба МЧС.