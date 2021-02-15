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  • 15 февраль 2021 17:31
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Иранская авиакомпания выразила заинтересованность в организации чартерных рейсов в Узбекистан.

Состоялась встреча директора департамента по развитию туризма Самаркандской области и заместителя директора аэропорта Самарканда с представителями иранской авиакомпании "Iran Aseman Airlines".

 

Иранская авиакомпания выразила заинтересованность в организации чартерных рейсов в Узбекистан.

 

В ходе встречи директор департамента по развитию туризма Нарзикулов Дилшод отметил дружественные взаимоотношения, а также схожесть культуры и традиций между Ираном и Узбекистаном. Также дал информацию о льготах и преференциях, предоставляемых туроператорам.

 

Заместитель директора Международного аэропорта Самарканда Нодир Джумаев рассказал о работе по реконструкции и модернизации самаркандского аэропорта,   льготах, предоставляемых иностранным авиакомпаниям, осуществляющим перевозки паломников в международные аэропорты Узбекистана.

 

Иранская авиакомпания выразила заинтересованность в организации чартерных рейсов в Узбекистан.

 Иранская авиакомпания выразила заинтересованность в организации чартерных рейсов в Узбекистан.

 

Руководство иранской авиакомпании выразило надежду на то, что подобные переговоры приведут к плодотворным договоренностям, откроют путь к взаимовыгодному дальнейшему сотрудничеству, сообщили в пресс-службе департамента по развитию туризма Самаркандской области.


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