 Иранская авиакомпания выразила заинтересованность в организации чартерных рейсов в Узбекистан.

Состоялась встреча директора департамента по развитию туризма Самаркандской области и заместителя директора аэропорта Самарканда с представителями иранской авиакомпании "Iran Aseman Airlines".

В ходе встречи директор департамента по развитию туризма Нарзикулов Дилшод отметил дружественные взаимоотношения, а также схожесть культуры и традиций между Ираном и Узбекистаном. Также дал информацию о льготах и преференциях, предоставляемых туроператорам.

Заместитель директора Международного аэропорта Самарканда Нодир Джумаев рассказал о работе по реконструкции и модернизации самаркандского аэропорта, льготах, предоставляемых иностранным авиакомпаниям, осуществляющим перевозки паломников в международные аэропорты Узбекистана.

Руководство иранской авиакомпании выразило надежду на то, что подобные переговоры приведут к плодотворным договоренностям, откроют путь к взаимовыгодному дальнейшему сотрудничеству, сообщили в пресс-службе департамента по развитию туризма Самаркандской области.