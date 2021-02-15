В Самарканде отметили годовщину вывода войск из Афганистана

Мероприятие, приуроченное к годовщине вывода войск из Афганистана, началось с возложения венков к подножию памятника Скорбящей матери. На площади открыты страницы памяти, куда вписаны имена 164 самаркандцев, погибших при исполнении служебного долга в Афганистане.





Ровно 32 года назад 15 февраля завершился вывод советских войск. По традиции в этот день ветераны собираются и посещают могилы воинов-интернационалистов, чтобы преклонить колено перед памятью тех, кто не вернулся из боя. Для Станислава Ромашина, бывшего военнослужащего спецгруппы особого назначения, как и для всех участников боевых действий на чужбине, это памятная дата. К началу войны ему было 26 лет.

-В 1979 году 25 декабря началась кампания по поводу Афганистана,-вспоминает Станислав Ромашин. –Сегодня мы отмечаем 32-ю годовщину вывода вооруженных солдат-интернационалистов 40-й армии, которые выполняли свой долг перед родиной с честью и доблестью. Мы благодарны главе государства Шавкату Мирзиееву за внимание, оказанное афганцам. К сожалению, нас с каждым годом становится меньше.

По официальным данным, с 1979 по 1989 годы боевую службу в Афганистане прошли более 7500 граждан Самаркандской области, 165 из них погибли, свыше 500 солдат и офицеров вернулись инвалидами. На сегодняшний по области насчитывается 6252 ветерана.



Праздник продолжился посещением святых мест Самарканда. Группа ветеранов побывала в комплексе Имама Бухари в Пайарыкском районе. Далее в честь 27-летия со дня основания объединения воинов-ветеранов и инвалидов Узбекистана «Ветеран» в одном из ресторанов региона был организован праздничный стол.

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Зарина Хакбердиева <!-- [endif] -->