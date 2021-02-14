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  • 14 февраль 2021 14:27
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Великий полководец с литературным талантом

Художественно-литературный вечер, посвященный 538-летию со дня рождения Захириддина Мухаммада Бабура, прошел в городской школе №12. С программой выступили ученики 7 класса.

 

 

 

Захириддин  Мухаммад  Бабур-правнук Амира Темура, государственный деятель, поэт и мыслитель. Участники в своем выступлении рассказали о его жизни, творчестве и безупречном таланте. Изучение, пропаганда и доведение до подрастающего поколения богатого наследия, дошедшего до настоящего времени, было главной целью вечера.

 

Бабур внес огромный вклад в мировую литературу. О его произведениях, переведенных на многие языки мира,  говорилось на мероприятии с большим почетом. Учащиеся 6-7 классов показали небольшие сценки из жизни и творчества поэта.

 

Подобное мероприятие состоялось и в общеобразовательной школе №34 г. Самарканда. Ученики на сцене инсценировали путь Бабура к трону. Согласно википедии, рано лишившись отца, который погиб по нелепой случайности, 12-летний Бабур в трудной ситуации, не располагая опытом, боролся за власть в своем уделе.

 

Однако его амбиции стать главой всего Маверанахра были столь велики, что в юном возрасте он решился бороться за власть. У него появилась идея воссоздать былую империю Тимуридов со столицей в Самарканде, где правил его двоюродный брат Байсункар мирза. Программа вечера состояла не только из сценок о политической жизни полководца, но и наследия Бабура в мировой науке и литературе. За свою 47-летнюю жизнь Захириддин Мухаммад Бабур оставил богатое литературное и научное наследие. 

 

Зарина Хакбердиева


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