» » » В СамГУ прошло мероприятие в честь 538-летия Захириддина Бабура
﻿
  • 14 февраль 2021 0:00
  • 24

В СамГУ прошло мероприятие в честь 538-летия Захириддина Бабура

В филологическом  факультете Самаркандского государственного университета состоялась научно-художественная конференция, посвященная 538-летию Захириддина Мухаммада Бабура. Мероприятие открыл декан факультета Азамат Пардаев.

 

 

 

Выступающими был отмечен жизненный путь и богатое литературное наследие мыслителя и узбекского поэта. В его стихотворениях и газелях реалистически отражены исторические события эпохи, его личная жизнь, окружающая среда, отношение к человеку, религии, обычаям и нравам времени.

 

С докладом также выступил доцент кафедры истории классической литературы И.Сулайманов. Он подробно рассказал о творческой деятельности государственного деятеля. По словам преподавателя, стихи Бабура- автобиография поэта, в которых излагаются глубокие чувства, переживания, стремления.

 

Озвученные студентами рубаи и газели произвели большое впечатление на участников.

 

Зарина Хакбердиева


Похожие статьи:
﻿
Памяти узбекского поэта

Памяти узбекского поэта

Новости Самарканда
﻿
Памяти великого поэта и мыслителя

Памяти великого поэта и мыслителя

Новости Самарканда / Видео Новости / ТОП
﻿
Имя Алишера Навои навечно

Имя Алишера Навои навечно

Новости Самарканда / Видео Новости / ТОП
﻿
14 февраля- день рождения Захириддина Мухаммада Бабура

14 февраля- день рождения Захириддина Мухаммада Бабура

Новости Самарканда
﻿
В Самарканде отметили день рождение Алишера Навои

В Самарканде отметили день рождение Алишера Навои

Новости Самарканда / Культура
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика