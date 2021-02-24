В СамГУ прошло мероприятие в честь 538-летия Захириддина Бабура

В филологическом факультете Самаркандского государственного университета состоялась научно-художественная конференция, посвященная 538-летию Захириддина Мухаммада Бабура. Мероприятие открыл декан факультета Азамат Пардаев.

Выступающими был отмечен жизненный путь и богатое литературное наследие мыслителя и узбекского поэта. В его стихотворениях и газелях реалистически отражены исторические события эпохи, его личная жизнь, окружающая среда, отношение к человеку, религии, обычаям и нравам времени.

С докладом также выступил доцент кафедры истории классической литературы И.Сулайманов. Он подробно рассказал о творческой деятельности государственного деятеля. По словам преподавателя, стихи Бабура- автобиография поэта, в которых излагаются глубокие чувства, переживания, стремления.

Озвученные студентами рубаи и газели произвели большое впечатление на участников.

Зарина Хакбердиева