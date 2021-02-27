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  • 13 февраль 2021 22:40
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Памяти узбекского поэта

В филологическом  факультете Самаркандского государственного университета состоялась научно-художественная конференция, посвященная 538 летию Захириддина Мухаммада Бабура. Мероприятие открыл декан факультета А.Пардаев.

 

Памяти узбекского поэта

 

Выступающими был отмечен жизненный путь и богатое литературное наследие мыслителя и узбекского поэта. В его стихотворениях и газелях реалистически отражены исторические события эпохи, его личная жизнь, окружающая среда, отношение к человеку, религии, обычаям и нравам времени.

 

С докладом также выступил доцент кафедры истории классической литературы И.Сулайманов. Он подробно рассказал о творческой деятельности государственного деятеля. По словам преподавателя, стихи Бабура- автобиография поэта, в которых излагаются глубокие чувства, переживания, стремления.

 

Памяти узбекского поэта

 Памяти узбекского поэта

 

Озвученные студентами рубаи и газели произвели большое впечатление на участников.


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