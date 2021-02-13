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  • 13 февраль 2021 18:31
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Комплекс Имама Бухари будет отреконструирован-построят мечеть на 8 тысяч мест

11 февраля Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектами по развитию туристического потенциала Самарканда, в том числе паломнического туризма.

 

 

Комплекс Имама Бухари будет отреконструирован-построят мечеть на 8 тысяч мест

 

 

В ходе презентации была представлена ​​информация об одной из самых святых святынь в исламском мире - комплексе Имама Бухари, а также о проводимых вокруг него работах по строительству и благоустройству. Глава нашего государства еще раз дал свои рекомендации по проекту, который планируется реализовать в святыне, и  необходимые поручения официальным лицам.


Сегодня, 13 февраля, в комплексе Имама Бухари в Пайарыкском районе Самаркандской области прошло  мероприятие с участием представителей Управления мусульман Узбекистана, должностных лиц профильных министерств и ведомств. Была обнародована  подробная информация о проекте по реконструкции комплекса. По традиции, перед началом строительных работ  была зачитана молитва и проведен обряд жертвоприношения.

 

Как отмечалось, новый проект предусматривает расширение периметра гробницы богослова и создание всестороннего удобства для паломников. Будет построена мечеть на восемь тысяч мест. Вокруг комплекса будут возведены четыре минарета, в дополнение к существующим навесам построят внутренние и внешние айваны.


Кроме того, вокруг святыне разместятся отели, бытовые службы и санузлы, полностью отвечающие международным стандартам. В проекте также предусмотрено сохранение исторического облика комплекса, многовековых деревьев.

Строительные   работы, проводимые в комплексе, будут организованы за счет средств специального фонда.


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