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  • 13 февраль 2021 15:50
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Неизвестный благотворитель обеспечил водоснабжение 40 самаркандских семей

Жители Пахтабоши Булунгурского района Самаркандской области долгие годы испытывалипроблемы с чистой питьевой водой. 40 домохозяйств пользовались одной единственной, давно устаревшей «качалкой» в центре селения.

 

Неизвестный благотворитель обеспечил водоснабжение 40 самаркандских семей

 

Выходец из этого кишлака, занимающийся бизнесом в Ташкенте, зная о проблемах сельчан, обратился в   Булунгурское районное отделение предприятия "Самарқанд сув таъминоти”. По инициативе и на средства молодого предпринимателя на неработающей водокачке был установлен новый современный насос, новый трансформатор для энергоснабжения, защитные ограждения.

 

 

На 1200 километров были протянуты новые трубы и теперь у каждого дома стоит своя отдельная колонка для воды. Многие местные жители до сих пор не знают благодаря кому, у них улучшилось качество жизни. Предприниматель не стал раскрывать ни своего имени, ни рода занятий…

 

Неизвестный благотворитель обеспечил водоснабжение 40 самаркандских семей

 


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