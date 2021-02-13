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  • 13 февраль 2021 12:09
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Старые проделки с новым «умным» счетчиком

Житель Самарканда самовольно отключил «умный» счетчик газа и подключился к сети через шланг. Об этом сообщили в пресс-службе газового филиала «Худудгаз Самарканд».

 

Старые проделки с новым «умным» счетчиком

 

Уточняется, что 16 января в квартире С.М. был установлен «умный» счетчик газа. До этого, по состоянию на 1 июля 2020 года, у потребителя имелась дебиторская задолженность в размере 2 676 393 сумов. В процессе установки нового оборудования собственник жилья был оповещен об имеющемся долге. Мужчину предупредили о необходимости полного погашения задолженности, во избежания его отключения от газовой сети. Однако потребитель данное предупреждение проигнорировал.


2 февраля 2021 года подача природного газа в доме С.М. была приостановлена из-за неуплаты задолженности. Вместо того, чтобы выплатить долг, горожанин снял счетчик газа и самовольно подключился к сети через резиновый шланг без прибора учета. Узнав об этом, сотрудники газового филиала «Худудгаз Самарканд» произвели перерасчет потребления газа за 10 дней, составили акт и отключили потребителя от газовой сети.


«Счетчик будет установлен на место и снова подключен к сети только после того, как правонарушитель полностью выплатит долг за газ», -заключили в ведомстве.


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