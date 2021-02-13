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  • 13 февраль 2021 10:23
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Проведён ряд мероприятий для кошрабадской молодёжи

Выставка военной техники, выступления военнослужащих, концертная программа с участием эстрадных исполнителей, спортивные и творческие состязания, поэтические конкурсы и многое другое состоялось в рамках встречи с молодежью одного из отдаленных районов области-Кошрабатского района.

 

 

 

Во всех уголках Самаркандской области проходят встречи руководителей секторов с молодежью, на которых люди не только рассказывают о своих проблемах, но и получают поддержку в их решении. В этот раз диалог провел прокурор области.


Для молодежи, проживающей в махаллях «Урганжи», «Окчоксой», «Туз», «Янги кишлок» и числящейся в молодежной тетради, была организована ярмарка вакансий. Предприятия и организации предлагали около 400 свободных рабочих мест.

 

Проведён ряд мероприятий для кошрабадской молодёжи

 

Также прошло собеседование с молодежью для отбора на работу в правоохранительные органы. Исходя из их интересов и знаний, оказана практическая помощь в данном направлении, сообщили в пресс-службе областного хокимията.


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