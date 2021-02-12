Прокурор Самаркандской области встретился с молодежью Кушрабатского района

Как стало известно в процессе формирования «молодежной тетради», в Кушрабатском районе из 22,8 тысячи зарегистрированных в районе юношей и девушек в возрасте 18-30 лет 3695 являются безработными, 26 – нуждаются в жилье, 11 – в социальной защите, 8 – в медицинской, 12 – в психологической помощи, 635 желают получить потребительские и образовательные кредиты.

На встрече руководителя 2-го сектора Самаркандской области – прокурора области Равшана Машарипова с молодежью района было уделено особое внимание тем из них, кто особенно нуждается в поддержке. В рамках ярмарки свободных рабочих мест им было предложено 376 вакансий. 90 юношей и девушек получили направления на работу, 32 – в центры профессионального обучения.

Кроме того, 50 безработным молодым людям были предоставлены мотокультиваторы, 45 – по 10 голов мелкого рогатого скота, а также поручено выделить льготные банковские кредиты для занятия ремесленничеством и сельским хозяйством. Также пяти женщинам переданы швейные машины, а 10 женщин получили бесплатные путевки в Хорезмскую область.

Со 190 молодыми людьми будут проведены собеседования для приема на работу в правоохранительные органы.

– Я живу одна с ребенком, – говорит М. Бойманова. – Умею шить, но не могла позволить себе купить швейную машину. Сегодня мне ее подарили. Это значит, что теперь и у меня будет постоянный источник дохода.

Молодые люди из отдаленных сел района Урганжи, Окчопсой, Тоз, Янгикишлок также высказали прокурору области свои проблемы, поделились предложениями и инициативами. На встрече были представлены экспозиция военной техники, концертная программа с выступлениями военнослужащих. В рамках исполнения пяти важных инициативПрезидента организованы соревнования по курашу, шахматам и шашкам, выступления чтецов и поэтов.

Уза