 Спрос на услуги, предоставляемые туристической остановкой, возрастает

Как сообщалось раннее, в Самарканде на территории железнодорожного вокзала состоялось открытие первой туристической станции, которая оказывает информационные туристические услуги гостям Самарканда, консультации по выбору мест размещения, экскурсионных маршрутах, а также предоставление туристических материалов — карт, буклетов и другое.

По данным пресс-службы департамента по развитию туризма Самаркандской области, услуги, оказываемые данной остановкой, пользуются высоким спросом у гостей, посещающих наш город. Посетители активно пользуются маршрутом экскурсионных программ, предоставляемыми легковыми автомобилями и комфортабельными микроавтобусами туристического класса.

Помимо экскурсий, предоставляемых в любую точку Самаркандской области, также гости могут воспользоваться маршрутом по другим городам нашей страны.