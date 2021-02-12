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  • 12 февраль 2021 15:54
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Спрос на услуги, предоставляемые туристической остановкой, возрастает

Как сообщалось раннее, в Самарканде на территории железнодорожного вокзала состоялось открытие первой туристической станции, которая оказывает информационные туристические услуги гостям Самарканда, консультации по выбору мест размещения, экскурсионных маршрутах, а также предоставление туристических материалов — карт, буклетов и другое.

 

Спрос на услуги, предоставляемые туристической остановкой, возрастает

 Спрос на услуги, предоставляемые туристической остановкой, возрастает

 Спрос на услуги, предоставляемые туристической остановкой, возрастает

 

По данным пресс-службы департамента по развитию туризма Самаркандской области, услуги, оказываемые данной остановкой, пользуются высоким спросом у гостей, посещающих наш город. Посетители активно пользуются маршрутом экскурсионных программ, предоставляемыми легковыми автомобилями и комфортабельными микроавтобусами туристического класса.

 

Помимо экскурсий, предоставляемых в любую точку Самаркандской области, также гости могут воспользоваться маршрутом по другим городам нашей страны.


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