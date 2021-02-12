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  • 12 февраль 2021 15:03
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В Самарканде прошла масштабная региональная конференция

Представители Самаркандского филиала Ташкентского государственного аграрного университета приняли участие в международной конференции в Инновационном центре.

 

В Самарканде прошла масштабная региональная конференция

 

"Central Asia TEFL-2021”- уникальное региональное мероприятие, объединяющее специалистов ELT (английский язык) из стран Центральной Азии - Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Цель состоит в том, чтобы понять международные стандарты преподавания английского языка с использованием современных методов привлечения студентов как онлайн, так и лицом к лицу.

 

Участники в ходе конференции повысили квалификацию и познакомились со своими коллегами, работающими за рубежом. В конференции приняли участие представители Украины, Великобритании, США, России и других стран.

 

В Самарканде прошла масштабная региональная конференция

 В Самарканде прошла масштабная региональная конференция

 

Отмечалось, что преподавание английского языка как иностранного полностью зависит от познавательного потенциала учителей. Благодаря презентациям языковых экспертов преподаватели смогли не только узнать о методах преподавания в других странах, но и обратиться с вопросами и высказать свои пожелания.


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