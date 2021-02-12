Сенатор изучает обращения граждан в Самаркандской области

В эти дни сенаторы, работающие в Сенате Олий Мажлиса на постоянной основе, находятся в регионах, проводят встречи с депутатами местных Кенгашей и населением.

В частности, председатель Комитета Сената Олий Мажлиса по вопросам молодежи, культуры и спорта Бахтиёр Сайфуллаев находится в Самаркандской области, сообщает информационная служба Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

Основной целью служебной поездки является разъяснение населению сути и значимости принятых на двенадцатом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан законов и рассмотренных вопросов, а также Государственной программы по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах в «Год поддержки молодежи и укрепления здоровья населения», проведение встреч с представителями общественности и изучение на местах поступивших в Сенат обращений граждан.

Сенатор Б.Сайфуллаев начал свою работу с рассмотрения обращений граждан вместе с членами Молодежного парламента при Сенате от Самаркандской области. Так, братья Шокировы, проживающие в Пастдаргомском районе Самаркандской области, создали общество с ограниченной ответственностью и с целью запуска производства и обеспечения занятости своих соседей по махалле на собственные средства и за счет банковских кредитов начали масштабную работу. Однако из-за пандемии деятельность предпринимателей остановилась. После этого между банком и предпринимателем возникли разногласия по вопросу выделенного кредита. Благодаря вмешательству сенатора эта конфликтная ситуация разрешилась положительно и банк предоставит предпринимателю льготу по периоду возврата кредита.

Кроме того, организована встреча под председательством члена Сената при участии секретариата и постоянных комиссий Пастдаргомского районного Кенгаша народных депутатов. Во время встречи члены Кенгаша были подробно проинформированы о важных вопросах, определенных в Государственной программе на 2021 год, и законах, рассмотренных на двенадцатом пленарном заседании Сената, что было доведено до сведения широкой общественности.

Кроме того, обсуждались приоритетные направления деятельности Сената в 2021 году и задачи, которые предстоит решать совместно с местными Кенгашами народных депутатов.