» » » В Булунгурском районе 5 человек отравились консервированными помидорами-один скончался
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  • 12 февраль 2021 8:38
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В Булунгурском районе 5 человек отравились консервированными помидорами-один скончался

Пять человек, проживающих в Булунгурском районе Самаркандской области, отравились у себя дома консервированными помидорами, в результате чего скончался 20-летний мужчина. Об этом сообщила пресс-служба областного управления здравоохранения.

 

В Булунгурском районе 5 человек отравились консервированными помидорами-один скончался

 

Утверждается, что в день инцидента ,7 февраля 2021 года, у одной из жертв был хашар в доме. На обед  они съели консервированные помидоры. Ближе к вечеру им стало плохо. В связи с ухудшением здоровья пострадавших доставили в инфекционное отделение Булунгурского районного медицинского объединения и  поместили в реанимацию с диагнозом «ботулизм». Несмотря на усилие врачей, один из поступивших пациентов, скончался. Ему было 20 лет.

 

По данным областной службы СЭС, происшествие произошло в махалле «Мингтепа». После ЧП сотрудники ведомства провели встречу с населением. Из домов жителей изъяты  банки с консервированными в домашних условиях помидорами общим объемом 184  литра.


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