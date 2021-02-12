В Булунгурском районе 5 человек отравились консервированными помидорами-один скончался

Пять человек, проживающих в Булунгурском районе Самаркандской области, отравились у себя дома консервированными помидорами, в результате чего скончался 20-летний мужчина. Об этом сообщила пресс-служба областного управления здравоохранения.

Утверждается, что в день инцидента ,7 февраля 2021 года, у одной из жертв был хашар в доме. На обед они съели консервированные помидоры. Ближе к вечеру им стало плохо. В связи с ухудшением здоровья пострадавших доставили в инфекционное отделение Булунгурского районного медицинского объединения и поместили в реанимацию с диагнозом «ботулизм». Несмотря на усилие врачей, один из поступивших пациентов, скончался. Ему было 20 лет.

По данным областной службы СЭС, происшествие произошло в махалле «Мингтепа». После ЧП сотрудники ведомства провели встречу с населением. Из домов жителей изъяты банки с консервированными в домашних условиях помидорами общим объемом 184 литра.