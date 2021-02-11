Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о развитии туристического потенциала в Самарканде

Президент Шавкат Мирзиёев 11 февраля ознакомился с презентацией о развитии туристического потенциала и паломнического туризма в Самарканде. Об этом сообщает UzReport.

9 февраля текущего года глава государства подписал Указ «О мерах по дальнейшему развитию внутреннего и паломнического туризма в Республике Узбекистан». В документе определены задачи по диверсификации туристских продуктов и услуг, расширению и повышению качества транспортного обслуживания, созданию благоприятных условий для туристов.

Самарканд обладает огромным туристическим потенциалом. Для его реализации в области проводится комплексная работа по развитию туристической инфраструктуры.

В частности, в Самаркандском районе создается туристический комплекс, который будет включать 8 современных отелей, крупный конференц-зал, рестораны, парки и аллеи.

Ведется ремонт улиц, соединяющих этот туристический центр с международным аэропортом и железнодорожным вокзалом Самарканда, мавзолеем Имама Бухари, площадью Регистан и другими достопримечательностями.

Для развития туристического потенциала Самарканда строятся 10 новых гостиниц.

Глава государства ознакомился с презентацией и дал поручения по развитию транспортной, дорожной и коммуникационной инфраструктуры, благоустройству города Самарканда, расширению торговых услуг и сервиса.