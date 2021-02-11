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  • 11 февраль 2021 23:24
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Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о развитии туристического потенциала в Самарканде

Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о развитии туристического потенциала в СамаркандеПрезидент Шавкат Мирзиёев 11 февраля ознакомился с презентацией о развитии туристического потенциала и паломнического туризма в Самарканде. Об этом сообщает UzReport.

 

9 февраля текущего года глава государства подписал Указ «О мерах по дальнейшему развитию внутреннего и паломнического туризма в Республике Узбекистан». В документе определены задачи по диверсификации туристских продуктов и услуг, расширению и повышению качества транспортного обслуживания, созданию благоприятных условий для туристов.

 

Самарканд обладает огромным туристическим потенциалом. Для его реализации в области проводится комплексная работа по развитию туристической инфраструктуры.

 

В частности, в Самаркандском районе создается туристический комплекс, который будет включать 8 современных отелей, крупный конференц-зал, рестораны, парки и аллеи.

 

Ведется ремонт улиц, соединяющих этот туристический центр с международным аэропортом и железнодорожным вокзалом Самарканда, мавзолеем Имама Бухари, площадью Регистан и другими достопримечательностями.

 

Для развития туристического потенциала Самарканда строятся 10 новых гостиниц.

 

Глава государства ознакомился с презентацией и дал поручения по развитию транспортной, дорожной и коммуникационной инфраструктуры, благоустройству города Самарканда, расширению торговых услуг и сервиса.


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