В Самарканде посадят 300 тысяч декоративных деревьев и кустарников

В рамках подготовки к саммиту Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в Самарканде в 2022 году, в этом году планируется посадить около 300 тысяч саженцев различных декоративных деревьев и кустарников на основных туристических районах Самарканда.

В настоящее время в Самарканде, в соответствии с требованиями архитектуры и ландшафтного дизайна, началась посадка декоративных деревьев и кустарников.

Согласно плану работ, утвержденному администрацией области, на территории Международного аэропорта Самарканда, на улицах Ибн Сино, Бустонсарай и Университетском бульваре будет высажено 1945 декоративных деревьев и 46,5 тысяч кустарников.

Кроме того, зеленая зона из более 35 000 саженцев будет создана по обеим сторонам 9,5-километровой дороги от мавзолея Шахи Зинда до улицы Уста Умара Джуракулова.