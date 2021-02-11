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  • 11 февраль 2021 14:40
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В Самарканде посадят 300 тысяч декоративных деревьев и кустарников

В рамках подготовки к саммиту Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в Самарканде в 2022 году, в этом году планируется посадить около 300 тысяч саженцев различных декоративных деревьев и кустарников на основных туристических районах Самарканда.

 

 

В настоящее время в Самарканде, в соответствии с требованиями архитектуры и ландшафтного дизайна, началась посадка декоративных деревьев и кустарников.

 

Согласно плану работ, утвержденному администрацией области, на территории Международного аэропорта Самарканда, на улицах Ибн Сино, Бустонсарай и Университетском бульваре будет высажено 1945 декоративных деревьев и 46,5 тысяч кустарников.

 

Кроме того, зеленая зона из более 35 000 саженцев будет создана по обеим сторонам 9,5-километровой дороги от мавзолея Шахи Зинда до улицы Уста Умара Джуракулова.


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