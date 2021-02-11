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  • 11 февраль 2021 14:01
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Масложировое предприятие в Джамбае закупило современное оборудование из четырех ведущих стран

Предприятие JOMBOY OIL, специализирующееся на производстве растительных и животных масел, способно перерабатывать более 100 тонн подсолнечника, сои и других масличных семян в сутки и очищать их в семь этапов.

 


 

В 2020 году компания произвела более 541 тысячи тонн продукции на сумму 5 миллиардов 800 миллионов сумов, значительная часть из которых была экспортирована в зарубежные страны. Предприятие оснащено современным оборудованием, в ней работает около 100 молодых людей.

 

В настоящее время ООО JOMBOY OIL работает над запуском еще одной линии, оснащенной техникой таких ведущих стран, как Турция, Китай, Болгария и Италия. В результате реализации проекта, будет создано еще 100 новых рабочих мест. Это обеспечит внутренний потребительский рынок качественной продукцией и значительно увеличит объемы экспортно-ориентированной продукции на внешние рынки.

 

Зарина Хакбердиева


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