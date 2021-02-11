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  • 11 февраль 2021 10:03
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Абитуриенты из Самарканда стали жертвами мошенника

27-летний Илхомжон Э. в целях личной наживы представился Гавхар К. и Асатулле А., приехавшим из Самаркандской области, переводчиком, работающим в Министерстве народного образования.
 

Абитуриенты из Самарканда стали жертвами мошенника

 

Во время беседы мужчина сказал, что на него возложена обязанность «заполнить» 12 новых мест на факультете «Биологии и химии» Национального Университета Узбекистана, уточнив, что на данном факультете на основании "супер контракта” идёт набор на заочную форму обучения. Увидев заинтересованность Гавхар К. и Асатуллы А., мужчина пообещал зачислить их в данный университет.

За свои услуги Илхомжон Э. попросил оплатить заранее сумму "супер контракта” в 3-х кратном размере. Таким образом, обманным путём он  завладел у Гавхар К. и Асатуллы А. денежными средствами в размере 3.500 долларов США. Однако, не выполнив данное им обещание, вырученные деньги потратил на собственные нужды.

По данному факту Следственным отделением при УКД ОВД Алмазарского района в отношении Илхомжона Э. было возбуждено уголовное дело по п. "б” ч.3 ст.168 (мошенничество) Уголовного кодекса Республики Узбекистан. В связи с тем, что Илхомжон Э. скрылся от следствия, в отношении него был объявлен розыск.

В ходе проведённых оперативно-розыскных мероприятий со стороны сотрудников правоохранительных органов Илхомжон Э. был задержан на территории Яккасарайского района.
Следствием было установлено, что Илхомжон Э. в настоящее является безработным и никогда не был сотрудником вышеуказанного министерства, а ранее обучался в Ташкентском институте инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства, откуда был отчислен.

В настоящее время следствие продолжается.

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