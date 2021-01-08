» » » Под Самаркандом глава ширката присвоил 350 млн сумов, заказав ремонт собственной фирме
﻿
  • 11 февраль 2021 9:21
  • 138

Под Самаркандом глава ширката присвоил 350 млн сумов, заказав ремонт собственной фирме

Руководитель одного из ширкатов Пастдаргмского района Самаркандской области заказал ремонт вверенных ему многоквартирных домов… собственной фирме.

 

Под Самаркандом глава ширката присвоил 350 млн сумов, заказав ремонт собственной фирме

 

 

Об этом сообщает сайт газеты «Зарафшон» со ссылкой на областное управление департамента по борьбе с экономическими преступлениями.

 

Как выяснилось, наряду с ширкатом, он руководил собственным малым предприятием.  В компаньоны была приглашена еще одна фирма. В результате классических комбинаций, лидер ширката от имени своей фирмы на свое имя, но уже как руководителя ширката, выписывает счет фактуру  о выполнении работ на  647,3 миллионов сумов. Однако как выяснилось, работы были выполнены всего на 293,9 миллионов сумов. 

 

Таким образом, он незаконно присвоил 350 млн. сумов. 

Возбуждено уголовное дело. 

 

Источник


Похожие статьи:
﻿
«Иссиклик манбаи» в Самарканде задолжало за электричество 111 миллионов сумов

«Иссиклик манбаи» в Самарканде задолжало за электричество 111 миллионов сумов

Новости Самарканда
﻿
Должностные лица «Дирекции по эксплуатации трамвайных линий» в Самарканде присвоили 1 млрд 258,3 млн

Должностные лица «Дирекции по эксплуатации трамвайных линий» в Самарканде присвоили 1 млрд 258,3 млн

Новости Самарканда
﻿
Систему народного образования Самаркандской области проверяют на предмет расхищения более 6 миллиардов сумов

Систему народного образования Самаркандской области проверяют на предмет расхищения более 6 миллиардов сумов

Новости Самарканда
﻿
Должностные лица отдела народного образования расхитили 160 млн сумов, выделенные на ремонт школ

Должностные лица отдела народного образования расхитили 160 млн сумов, выделенные на ремонт школ

Новости Самарканда / ТОП
﻿
Лифт не работает, а платить нужно. Почему?

Лифт не работает, а платить нужно. Почему?

Общество / Новости Самарканда / ТОП
Комментариев: 0
Добавить комментарий

© Master Media Production & Broadcast 2020

Все права защищены. Использование материалов с сайта разрешается только при условии указании ссылки на наш ресурс.

Copyright © 2019 STV.UZ. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

  • Яндекс.Метрика
  • счетчик
Яндекс.Метрика