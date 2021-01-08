Под Самаркандом глава ширката присвоил 350 млн сумов, заказав ремонт собственной фирме

Руководитель одного из ширкатов Пастдаргмского района Самаркандской области заказал ремонт вверенных ему многоквартирных домов… собственной фирме.

Об этом сообщает сайт газеты «Зарафшон» со ссылкой на областное управление департамента по борьбе с экономическими преступлениями.

Как выяснилось, наряду с ширкатом, он руководил собственным малым предприятием. В компаньоны была приглашена еще одна фирма. В результате классических комбинаций, лидер ширката от имени своей фирмы на свое имя, но уже как руководителя ширката, выписывает счет фактуру о выполнении работ на 647,3 миллионов сумов. Однако как выяснилось, работы были выполнены всего на 293,9 миллионов сумов.

Таким образом, он незаконно присвоил 350 млн. сумов.

Возбуждено уголовное дело.

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