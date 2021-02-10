В Самаркандской области построят гольф-комплекс международного класса стоимостью 800 миллионов долларов

Глава «Hanshin Engineering & Construction Co., Ltd.» в ходе встречи с Послом Узбекистана Виталием Феном обратил внимание на проект по созданию современного гольф-комплекса международного класса в Самаркандской области на общую сумму 800 миллионов долларов США.

Реализовать данный инвестиционный проект планировалось на территории общей площадью 270 гектара путем создания современной гольф-площадки и жилых помещений для посетителей (194 га), международной школы (6 га), торгово-развлекательного и выставочного комплекса (7 га), современного многоэтажного жилого комплекса (55 га) и другой прилегающей инфраструктуры.

Концепция данного проекта была представлена в ноябре 2019 года хокиму Самаркандской области Эркинжону Турдимову и Министерству инвестиций и внешней торговли в ходе визита делегации компании «Hanshin Engineering & Construction Co., Ltd.» в Узбекистан. По мнению руководства компании, реализация данного проекта позволит значительно расширить туристический потенциал Самарканда. Чои Ëнг Сон высказал надежду на получение от узбекской стороны положительного ответа для скорейшего начала строительных работ.