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  • 10 февраль 2021 16:00
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Памяти великого поэта и мыслителя

Среди студентов педагогического факультета Самаркандского государственного университета прошел конкурс художественного чтения газелей и рубаи, посвященный 580-летию со дня рождения Алишера Навои. Молодые юноши и девушки декламировали отрывки из таких произведений великого поэта как «Хамса», «Язык птиц», «Сокровищница мыслей».

 


В настоящее время на педагогическом факультете СамГУ обучаются 1255 талантливых студентов. Факультет возглавляет доцент СамГУ Зебинисо Рахмонова. В литературном поединке «Понимать Алишера Навои-значит духовно расти» приняли участие самые активные и талантливые студенты педфака.


Как отмечалось, произведения Навои учат мудрости жизни, призывают к доб¬ру, торжеству просвещения, стремлению понять тайны бытия. Они не потеряли актуальности и сегодня. Великий поэт признан основоположником литературного узбекского языка. Его произведения изданы во многих странах. На прошедшем в виде дебата мероприятии студенты факультета зачитывали и комментировали произведения поэта на узбекском и таджикском языках. Наиболее активные из них получили памятные подарки.

Зарина Хакбердиева


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