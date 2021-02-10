К концу года в Нурабадском районе Самаркандской области будет введена в эксплуатацию фотоэлектростанция

На возводимой в Нурабадском районе Самаркандской области солнечной фотоэлектрической станции (ФЭС) планируется завершить в феврале строительство линий электропередач и ограждения территории проекта, сообщает корреспондент ИА «Дунё».

По данным Министерства энергетики, в настоящее время начато строительство подъездных путей и планировка территории. Ввод электростанции в эксплуатацию намечен на четвертый квартал текущего года.

Площадь строящейся электростанции составляет 353 гектара, общая стоимость проекта ‑ 100 миллионов долларов США. Проект полностью финансируется французской компанией «Total Eren SA».

Решение о строительстве ФЭС было принято в соответствии с постановлением Президента Узбекистана от 13 мая 2020 года «О мерах по реализации инвестиционного проекта «Строительство фотоэлектрической станции в Самаркандской области мощностью 100 МВт».