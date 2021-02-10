» » » К концу года в Нурабадском районе Самаркандской области будет введена в эксплуатацию фотоэлектростанция
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  • 10 февраль 2021 15:32
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К концу года в Нурабадском районе Самаркандской области будет введена в эксплуатацию фотоэлектростанция

На возводимой в Нурабадском районе Самаркандской области солнечной фотоэлектрической станции (ФЭС) планируется завершить в феврале строительство линий электропередач и ограждения территории проекта, сообщает корреспондент ИА «Дунё».

 

К концу года в Нурабадском районе Самаркандской области будет введена в эксплуатацию фотоэлектростанция

 

По данным Министерства энергетики, в настоящее время начато строительство подъездных путей и планировка территории. Ввод электростанции в эксплуатацию намечен на четвертый квартал текущего года.

 

Площадь строящейся электростанции составляет 353 гектара, общая стоимость проекта ‑ 100 миллионов долларов США. Проект полностью финансируется французской компанией «Total Eren SA».

 

Решение о строительстве ФЭС было принято в соответствии с постановлением Президента Узбекистана от 13 мая 2020 года «О мерах по реализации инвестиционного проекта «Строительство фотоэлектрической станции в Самаркандской области мощностью 100 МВт».


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