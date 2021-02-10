По инициативе самаркандских ученых учрежден международный журнал “Aлишер Навои”

По инициативе профессора Самаркандского государственного университета И. Мирзаева, а также при сотрудничестве с сайтом Tadqiqot.uz учрежден международный журнал "Aлишер Навои”.

По словам доцента Самаркандского государственного университета Р. Рузманова, в журнале будут освещать вопросы навоиведения, значение литературного наследия поэта в мире. Журнал внесен в систему Соединенных Штатов Америки Crossref.org, каждая статья будет нумероваться.

В честь 580-летия со дня рождения великого мыслителя под руководством главного редактора этого издания профессора И. Мирзаева в свет вышел первый номер журнала.

Международный электронный научный журнал принимает к публикации статьи на узбекском, русском, английском, французском, турецком, таджикском языках, издание предназначено для освещения проводимых по всему миру исследований в области навоиведения.