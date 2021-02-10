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  • 10 февраль 2021 8:35
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Самаркандец, срубивший чинару, оштрафован на 56 млн. сумов

Сообщения о вырубке  7 февраля текущего года чинары в Самаркандском районе вызвали большой резонанс в социальных сетях.  Самаркандское областное управление  по экологии и охране окружающей среды огласило результаты  изучения данного происшествия.

 

Самаркандец, срубивший чинару, оштрафован на 56 млн. сумов

 Самаркандец, срубивший чинару, оштрафован на 56 млн. сумов

 

Установлено, что действительно зарегистрирован факт вырубки одной чинары  вместе с корнями в махалле "Сулфакаутак”. Дерево было срублено гражданином Х. А.  для собственных нужд. Он осуществил  данное деяние,  воспользовавшись тем, что на данной улице осуществляются работы по расширению и реконструкции.

 

За незаконную вырубку дерева и ущерб природе на виновного наложен штраф  в общей сложности превышающий 56 млн. сумов.


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