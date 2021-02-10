 Самаркандец, срубивший чинару, оштрафован на 56 млн. сумов

Сообщения о вырубке 7 февраля текущего года чинары в Самаркандском районе вызвали большой резонанс в социальных сетях. Самаркандское областное управление по экологии и охране окружающей среды огласило результаты изучения данного происшествия.

Установлено, что действительно зарегистрирован факт вырубки одной чинары вместе с корнями в махалле "Сулфакаутак”. Дерево было срублено гражданином Х. А. для собственных нужд. Он осуществил данное деяние, воспользовавшись тем, что на данной улице осуществляются работы по расширению и реконструкции.

За незаконную вырубку дерева и ущерб природе на виновного наложен штраф в общей сложности превышающий 56 млн. сумов.