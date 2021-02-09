 В Каттакургане закрыли крупную арену для петушиных боев-задержан 51 человек

Правоохранительные органы Самаркандской области пресекли деятельность игрового бизнеса в Каттакургане. В ходе совместной операции органов внутренних дел задержан организатор петушиных боев М.Ф. (1980 г.р.). В своем доме по улице Дуста Ишбекова мужчина соорудил арену и создал все условия для проведения боев. Чтобы попасть в игровой клуб посетители платили по 10 тысяч сумов.

В тот день, как выяснилось, поучаствовать в птичьих поединках пришло около 70 человек. Обыск со стороны сотрудников ОВД выявил наличие «марихуаны» в карманах трех человек, которые были должным образом зарегистрированы.





По данным информационной службы УВД по Самаркандской области, в ходе операции составлены административные протоколы на 51 человека в соответствии с частью 1 статьи 54 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности (нарушение правил борьбы с эпидемиями).

По закону, данная мера наказания влечет наложение штрафа на граждан от трех до пяти, а на должностных лиц — от десяти до пятнадцати минимальных размеров заработной платы.