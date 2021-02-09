580 лет со дня рождения Алишера Навои

9 февраля во всем мире отмечают день рождения Алишера Навои-великого сына узбекского народа, гениального поэта и государственного деятеля, чье творческое наследие огромно и многогранно. По традиции, в парке культуры и отдыха им.А.Навои состоялось мероприятие, посвященное 580-летию великого мыслителя. Мероприятие открыл главный редактор объединенной редакции «Зарафшон» и «Самаркандский вестник» Фармон Тошев.





На церемонии участвовали руководители различных ведомств, организаций, поэты и писатели, литературоведы, деятели культуры и искусства, студенты, представители широкой общественности. Возложив цветы к памятнику, участники отметили, что проводимая благородная работа по изучению богатого научно-художественного наследия великих предков служит развитию национальной литературы, повышению духовности народа, особенно молодежи.

Как подчеркивалось, произведения А. Навои стали бесценным духовным наследием народов мира. Его работы переведены на многие мировые языки. Программа событийной даты продолжилась чтением газелей и рубаи на иностранных языках и выступлениями артистов областного театра музыкальной драмы.

Зарина Хакбердиева