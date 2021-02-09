Дизайнер из Самарканда Елена Ладик удивила жену арабского шейха

Лена Ладик - дизайнер, умело сочетающая в себе прошлое и настоящее. Она руководит арт-галереей «Птица счастья", создает коллекцию платьев из тканей.

У иностранных туристов, приезжающих посмотреть Регистан, есть возможность понаблюдать за работой мастеров. Галерея стала не только важным местом, отмеченным на туристической карте, но и местом, где собираются необычные и творчески мыслящие люди.

Елена Ладик работает со старинными тканями. Дизайнер создает свою коллекцию из уникальных материалов, которым уже 30-40 лет. Сейчас таких тканей не встретишь. Поиск тканей, изготовленных много лет назад, задача не из легких.

«Я собираю ткани с пятнадцати лет. Я знаю их уникальность и высокое качество. Это шелковые и полушелковые ткани: национальные, традиционные узбекские, русские, древние китайские ткани» - говорит она.

Стиль одежды Лены Ладик можно оценить, как этнический Авангард. В ее одежде европейский узор сочетается с национальными узбекскими атласными тканями. Дизайнер не только создает новые наряды, но и ремонтирует старинные изделия, давая им вторую жизнь.

«Мы не можем воссоздать платье, которое когда – то было создано. Каждая ткань уникальна, неповторима. Пока платья создаются в единственном экземпляре, покупатели найдутся. Очень много желающих купить экзотические наряды. Например, жена арабского шейха купила двенадцать платьев из коллекции, созданной для подиума», - говорит дизайнер, говоря об эксклюзивности своей коллекции.





Средняя Азия всегда очаровывала европейцев своим разнообразием. Например, Бухара является одним из городов, которые французы часто посещают в последнее время. Они приезжают в этот город за шелком, узбекским сюзане и халатами, расшитыми золотыми нитями. А маргиланская кожа, по словам дизайнера, еще не скоро выйдет из моды. Время от времени иностранные дизайнеры черпают от них вдохновение и создают свои коллекции. Но и узбекские дизайнеры не отстают от них в создании эпатажных нарядов.





«В Узбекистане много дизайнеров, которые экспериментируют в сфере моды. Отрадно, что нам удалось найти свой собственный стиль», – говорит Лена Ладик.