Где в Самарканде жил и учился Навои?

Сегодня – 580 лет со дня рождения классика узбекской литературы Алишера Навои. Судьба поэта тесно связана с Самаркандом.

Выдающийся узбекский поэт, гуманист, мыслитель и государственный деятель Алишер Навои один из самых плодотворных этапов своей жизни провел в Самарканде.На одной из старогородских улиц древнего города расположена уютная мечеть, имеющая свою интересную историю. Она носит имя жившего в Х веке ученого и теолога Факиха Абу Лайса. А в XIV-XV веках на этом месте, наряду с мечетью, располагалось и одноименное медресе, в котором получал знания непревзойденный мастер узбекской словесности.

- Основоположник узбекской национальной литературы Алишер Навои жил в Самарканде с 1464 по 1469 годы, - говорит преподаватель Самаркандского государственного университета, доктор философии Алишер Раззоков.- Этот период жизни поэта глубоко и всесторонне изучили такие видные ученые –литературоведы СамГУ, как В. Абдуллаев, Б. Валиходжаев. Они пришли к выводу, что главной целью приезда Алишера Навои в Самарканд было расширение своего образовательного кругозора. В тот период один из древнейших городов мира являлся признанным центром науки, культуры, просвещения.

А. Навои в медресе Факиха Абу Лайса изучал юриспруденцию и языкознание. Он также посещал лекции ученых, преподававших в медресе Улугбека. Поэт активно общался с представителями местной интеллигенции, среди которой было немало ярких мастеров слова. По мнению ученых, самаркандский период сыграл важную роль в формировании литературного гения А. Навои. Исследователи также считают, что поэт не только учился, но и жил в духовно-просветительском центре Факиха Абу Лайса.

Со временем медресе, мечеть и имевшаяся здесь хонака (обитель для верующих) разрушились. До наших дней сохранился фундамент мечети, на которой она была отстроена заново, а после обретения Узбекистаном независимости здесь была осуществлена капитальная реконструкция. Это место особо почитаемо еще и потому, что на ее территории сохранилось место захоронения Факиха Абу Лайса.