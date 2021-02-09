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  • 9 февраль 2021 7:49
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Где в Самарканде жил и учился Навои?

Сегодня – 580 лет со дня рождения  классика  узбекской литературы Алишера Навои. Судьба  поэта тесно связана с Самаркандом.

 

 

Выдающийся узбекский поэт, гуманист, мыслитель и государственный деятель Алишер Навои один из самых плодотворных этапов своей жизни провел в Самарканде.На одной из старогородских улиц древнего города расположена уютная  мечеть, имеющая свою интересную историю. Она носит имя жившего в Х веке ученого и теолога Факиха Абу Лайса. А в XIV-XV веках на этом месте, наряду с мечетью, располагалось и одноименное медресе, в котором  получал знания непревзойденный мастер узбекской словесности.

 

-  Основоположник узбекской национальной литературы Алишер Навои жил в Самарканде  с 1464 по 1469 годы, - говорит преподаватель Самаркандского государственного университета, доктор философии Алишер Раззоков.- Этот период жизни поэта глубоко и всесторонне изучили такие видные ученые –литературоведы  СамГУ, как В. Абдуллаев, Б. Валиходжаев. Они пришли к выводу, что главной целью приезда Алишера Навои в Самарканд было расширение своего образовательного кругозора. В тот период один из древнейших городов мира являлся признанным центром науки, культуры, просвещения.

 

А. Навои в медресе Факиха Абу Лайса изучал юриспруденцию и языкознание. Он также посещал лекции ученых, преподававших  в  медресе Улугбека. Поэт активно общался с представителями местной интеллигенции, среди которой было немало ярких мастеров слова. По мнению ученых, самаркандский период сыграл важную роль в формировании  литературного гения А. Навои. Исследователи также считают, что поэт не только учился, но и жил в духовно-просветительском центре Факиха Абу Лайса.

 

Где в Самарканде жил и учился Навои?

 

Со временем медресе, мечеть и имевшаяся здесь хонака (обитель для верующих)  разрушились.  До наших дней сохранился фундамент мечети, на которой она была отстроена заново, а после обретения Узбекистаном независимости здесь была осуществлена капитальная реконструкция. Это место особо почитаемо еще и потому, что на ее территории сохранилось место захоронения  Факиха Абу Лайса.


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