Совместно с журналом Visit Uzbekistan был организован инфотур в Самарканде

В период с 6 по 7 февраля текущего года при поддержке департамента по развитию туризма Самаркандской области прошел инфотур в Самарканде для экспатов, представителей международных организаций и бизнес-кругов Ташкента. Экскурсия, ставшая третьим путешествием в фомате экпириенс-тура, где каждый гость познал новый регион через погружение в культуру, искусство, образ жизни и историю региона, была организована журналом Visit Uzbekistan.

Во время путешествия гости смогли увидеть Самарканд в новом свете. Так знакомство с площадью Регистан прошло под углом сохранения исторического наследия города, где реставратор поделился историей дела своей жизни – сохранения памятников и изучения секрета создания узбекской голубой майолики. Мастер-классы по изготовлению знаменитой самаркандской лепешки и известного на весь мир плова, дегустация местных вин в старинном винном заводе им. Ховренко позволили познакомиться с особенностями местной гастрономии.

Гости смогли прикоснуться к традиционному искусству, посетив мастер-классы по вышивке сюзане и созданию керамики в доме Усто Облокулова и даже своими руками попробовали связать шелковый ковер на фабрике «Худжум», понять традиционную моду в театре исторического костюма «Эль-Мероси», а также поучаствовать в показе современной моды известного дизайнера Елены Ладик и "Happy Bird” Studio.

Погрузившись в местный колорит, участники инфотура посетили дома местных жиделей, прогулялись по воскресному восточному базару в старинном городе Ургут. Сделав своей главной миссией повышение привлекательности и развитие туристического потенциала Узбекистана, команда Visit Uzbekistan развивает направление авторских туров, сообщили в департаменте по развитию туризма Самаркандской области.

Напомним, первые авторские туры Visit Uzbekistan прошли в Бухаре и Хиве и собрали много положительных отзывов от участников. Вследствие образовалось настоящее сообщество любителей Узбекистана и ценителей туризма. Они регулярно организовывают встречи в Ташкенте, где делятся своими впечатлениями, новостями и планами на будущие путешествия.