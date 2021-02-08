403 миллиарда сумов-на внедрение водосберегающих технологий

В нашей стране с каждым годом все более остро стоит вопрос нехватки воды. За последние 10 лет объем водных ресурсов в Узбекистане, к примеру, уменьшился на 12 процентов, а в 2020 году – на 15 процентов по сравнению с предыдущим годом.

О внедрении сберегающих технологий и проектах государственно-частного партнерства в водном хозяйстве говорилось главой государства на видеоконференции еще осенью 2020 года. Принятое в том же году Постановление «О мерах по дальнейшему ускорению организации внедрения водосберегающих технологий в сельском хозяйстве» также имеет важное значение для предотвращения нехватки воды и дальнейшего повышения качества и эффективности производства.

В результате поддержки государства Самаркандским областным управлением Инспекции по контролю за агропромышленным комплексом при Кабинете Министров ведется планомерная работает по своевременному и качественному исполнению принятых законопроектов.

Согласно программе, в текущем году в области планируется внедрить технологию капельного орошения на 20 162 га земли-13 тысячах гектаров площади выращивания хлопчатника, около 3-х тысяч гектаров плодовых культур, свыше 4-х тысяч гектаров винограда. Общая стоимость этих проектов составляет 403 миллиарда сумов.

Таким образом, проект водосбережения в этом году планируется реализовать в Каттакурганском, Пайарыкском и Пастдаргомском районах. В настоящее время начаты строительные работы в 50 объектах, водосберегающее оборудование устанавливается на более чем 4000 гектаров земли. В перспективе внедрить капельное орошение и в Нарпайском районе.

По словам фермеров, внедрение водосберегающего оборудования эффективно тем, что позволяет сэкономить 40-45% воды на гектар земли, увеличивая урожайность на 15-20 центнеров. Многие кластерные предприятия и фермерские хозяйства в регионе опробовали это на практике.

Следует отметить, в 2020 году в Самаркандской области было введено капельное орошение на 6025 гектаров, система дождевого орошения на 120 гектарах, технология пульсарного орошения на 6100 гектаров земель. Общее количество земель, охваченных водосберегающими технологиями, составило свыше 12 тысяч гектаров.

Кроме того, в 2021 году в Самаркандской области ожидается реализация типового проекта по снижению воды за счет планировки посевных площадей посредством лазерного оборудования. Всего планируется выровнять в регионе 9800 гектаров.

Зарина Хакбердиева