В Международном университете туризма «Шелковый путь» по случаю 580-летия великого узбекского поэта и мыслителя Алишера Навои состоялось художественно-просветительское мероприятие под названием «Имя Алишера Навои навечно».





Литературный вечер открыл первый проректор университета, доктор филологических наук, профессор Жулибой Элтазаров. Выступающими было подчеркнуто многогранное творческое наследие Алишера Навои.

Студенты университета продемонстрировав свои таланты, проявили любовь и уважение к Алишеру Навои, узбекскому писателю 15 века. Были зачитаны отрывки из произведений Навои, а также газели и рубаи на узбекском, английском, русском и каракалпакском языках.

Особое впечатление на участников мероприятия произвел видеоролик на стихи Алишера Навои, подготовленный профессорами вуза.

По окончании мероприятия группе преподавателей и студентов, которые активно участвовали, были вручены специальные сертификаты.

Зарина Хакбердиева