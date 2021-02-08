Студенты СамГМИ – обладатели Государственных стипендий

В соответствии с приказом Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан от 1 февраля 2021 года были утверждены обладатели государственных стипендий среди студентов вузов республики.

В числе обладателей государственных стипендий также студенты Самаркандского государственного медицинского института. Студентка 6 курса факультета медицинской педагогики Шопулатова Зарина Абдумумин кизи стала обладателем Государственной стипендии Президента Республики Узбекистан среди студентов вузов республики по направлению здравоохранения.

Шамсиева Лайло Алишеровна, студентка 6 курса педиатрического факультета СамГМИ, удостоилась Государственной стипендии для медицинских вузов «Ибн Сино». Обладателем Государственной стипендии для студентов вузов «Ислам Каримов» стала студентка 5 курса стоматологического факультета Камариддинзода Маликабону Камариддиновна.