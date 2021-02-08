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  • 8 февраль 2021 9:13
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Студенты СамГМИ – обладатели Государственных стипендий

В соответствии с приказом Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан от 1 февраля 2021 года были утверждены обладатели государственных стипендий среди студентов вузов республики.

 

Студенты СамГМИ – обладатели Государственных стипендий

 

 

В числе обладателей государственных стипендий также студенты Самаркандского государственного медицинского института. Студентка 6 курса факультета медицинской педагогики Шопулатова Зарина Абдумумин кизи стала обладателем Государственной стипендии Президента Республики Узбекистан среди студентов вузов республики по направлению здравоохранения.

 

Шамсиева Лайло Алишеровна, студентка 6 курса педиатрического факультета СамГМИ, удостоилась Государственной стипендии для медицинских вузов «Ибн Сино». Обладателем Государственной стипендии для студентов вузов «Ислам Каримов» стала студентка 5 курса стоматологического факультета Камариддинзода Маликабону Камариддиновна.


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