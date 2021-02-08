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  • 8 февраль 2021 8:59
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Самаркандским школам передали инвентарь почти на 2 млрд. сумов

В эти дни детско-юношеским спортивным школам области передают спортивный инвентарь 68 наименований общей стоимостью 1 млрд. 972 млн. сумов.

 

Самаркандским школам передали инвентарь почти на 2 млрд. сумов

 

 

Мероприятие осуществляется в рамках Инвестиционной программы. Такую продукцию получат более 20 специализированных спортивных учреждений в городах и районах региона.


Начальник областного управления по физической культуре и спорту Ш. Рузиев заявил, что в 2021 году каждой государственной дошкольной  организации передадут спортинвентарь на 2 млн. сумов, а  каждой государственной общеобразовательной школе на 5  млн. сумов. Средства выделяются из местного бюджета.


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