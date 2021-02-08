Самаркандским школам передали инвентарь почти на 2 млрд. сумов

В эти дни детско-юношеским спортивным школам области передают спортивный инвентарь 68 наименований общей стоимостью 1 млрд. 972 млн. сумов.

Мероприятие осуществляется в рамках Инвестиционной программы. Такую продукцию получат более 20 специализированных спортивных учреждений в городах и районах региона.





Начальник областного управления по физической культуре и спорту Ш. Рузиев заявил, что в 2021 году каждой государственной дошкольной организации передадут спортинвентарь на 2 млн. сумов, а каждой государственной общеобразовательной школе на 5 млн. сумов. Средства выделяются из местного бюджета.