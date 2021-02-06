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  • 6 февраль 2021 16:50
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В Нарпайском районе мужчина оштрафован за поджог кладбища

Как сообщили в информационной службе областного управления по экологии и охране окружающей среды, пожар на районном кладбище произошел по вине гражданина Н.Ф. 6 февраля текущего года.

 

В Нарпайском районе мужчина оштрафован за поджог кладбища

 

В соответствии с частью 3 статьи 88 (несоблюдение требований по охране атмосферного воздуха)

Уголовного кодекса Республики Узбекистан составлен административный протокол и наложен штраф на нарушителя в размере 3-х кратного размера базовой расчетной величины-735 тысяч сумов.

 

В ходе рейда, проведенного инспекцией Нарпайского района, с нарушителем, а также местными жителями проведена разъяснительная работа.

 

В Нарпайском районе мужчина оштрафован за поджог кладбища

 

В Нарпайском районе мужчина оштрафован за поджог кладбища

 

Напомним, аналогичный случай был выявлен в Акдарьинском районе осенью прошлого года.


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