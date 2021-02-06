В Нарпайском районе мужчина оштрафован за поджог кладбища

Как сообщили в информационной службе областного управления по экологии и охране окружающей среды, пожар на районном кладбище произошел по вине гражданина Н.Ф. 6 февраля текущего года.
В соответствии с частью 3 статьи 88 (несоблюдение требований по охране атмосферного воздуха)
Уголовного кодекса Республики Узбекистан составлен административный протокол и наложен штраф на нарушителя в размере 3-х кратного размера базовой расчетной величины-735 тысяч сумов.
В ходе рейда, проведенного инспекцией Нарпайского района, с нарушителем, а также местными жителями проведена разъяснительная работа.
Напомним, аналогичный случай был выявлен в Акдарьинском районе осенью прошлого года.