В Нарпайском районе мужчина оштрафован за поджог кладбища

Как сообщили в информационной службе областного управления по экологии и охране окружающей среды, пожар на районном кладбище произошел по вине гражданина Н.Ф. 6 февраля текущего года.

В соответствии с частью 3 статьи 88 (несоблюдение требований по охране атмосферного воздуха)

Уголовного кодекса Республики Узбекистан составлен административный протокол и наложен штраф на нарушителя в размере 3-х кратного размера базовой расчетной величины-735 тысяч сумов.

В ходе рейда, проведенного инспекцией Нарпайского района, с нарушителем, а также местными жителями проведена разъяснительная работа.

Напомним, аналогичный случай был выявлен в Акдарьинском районе осенью прошлого года.