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  • 6 февраль 2021 16:07
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На реконструкцию очистных сооружений и систем канализации Самарканда будет выделено 49,3 млн. долларов США

В настоящее время в Самаркандской области осуществляется второй этап реконструкции очистных сооружений и систем канализации.

 

На реконструкцию очистных сооружений и систем канализации Самарканда будет выделено 49,3 млн. долларов США

 

Проект реализуется за счет кредита Всемирного банка и на эти цели для Самаркандской области планируется направить в общей сложности 49,3 млн. долларов США.

 

На эти средства планируется реконструировать 2 очистных сооружения, 3 насосные станции и осуществить строительство и реконструкцию   60,2 км канализационных сетей, сообщает пресс-служба областного управления по экологии и охране окружающей среды.

 

На реконструкцию очистных сооружений и систем канализации Самарканда будет выделено 49,3 млн. долларов США

 

В рамках проекта по итогам 2020 года осуществлены мероприятия на 20,8 млн. долларов США. В январе – июле текущего года планируется освоить еще 4,06 млн. долларов США.

Что даст реализация этого проекта?

 

Построенные в конце 70-х прошлого века очистные сооружения города Самарканда рассчитаны на очистку в сутки в среднем 60-80 тысяч кубических метров канализационных стоков.  По итогам проекта этот показатель составит 139-145 кубических метров. Будет также существенно обновлена система канализационных сетей.

 

На реконструкцию очистных сооружений и систем канализации Самарканда будет выделено 49,3 млн. долларов США


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