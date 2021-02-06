На реконструкцию очистных сооружений и систем канализации Самарканда будет выделено 49,3 млн. долларов США

В настоящее время в Самаркандской области осуществляется второй этап реконструкции очистных сооружений и систем канализации.

Проект реализуется за счет кредита Всемирного банка и на эти цели для Самаркандской области планируется направить в общей сложности 49,3 млн. долларов США.

На эти средства планируется реконструировать 2 очистных сооружения, 3 насосные станции и осуществить строительство и реконструкцию 60,2 км канализационных сетей, сообщает пресс-служба областного управления по экологии и охране окружающей среды.

В рамках проекта по итогам 2020 года осуществлены мероприятия на 20,8 млн. долларов США. В январе – июле текущего года планируется освоить еще 4,06 млн. долларов США.

Что даст реализация этого проекта?

Построенные в конце 70-х прошлого века очистные сооружения города Самарканда рассчитаны на очистку в сутки в среднем 60-80 тысяч кубических метров канализационных стоков. По итогам проекта этот показатель составит 139-145 кубических метров. Будет также существенно обновлена система канализационных сетей.