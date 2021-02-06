Рассмотрен порядок участия журналистов в судебных разбирательствах

Тема очередной пресс-конференции в областном доме печати была посвящена вопросам открытости и прозрачности судебных органов и правилах участия представителей средств массовой информации в судебных разбирательствах. С докладами выступили председатель Самаркандского областного суда Олим Хайитов, судья областного суда по уголовным делам Ориф Пардаев и другие.





Было отмечено, что судебная система реформируется на основе международных норм и требований. При этом, конечно, особое внимание уделяется повышению доверия граждан к системе и, самое главное, обеспечению прав физических и юридических лиц.

Вопрос установления общественного контроля над системой очень важен, говорилось на пресс-конференции. В первую очередь это помогает судьям принимать справедливые и законные решения. Кроме того, это обеспечивает рост правовой культуры в обществе. Принятое Пленумом Верховного суда постановление об обеспечении открытости судебного разбирательства и права на получение информации о деятельности судов исключает какое-либо вмешательство в судебную деятельность.

По словам спикеров, существуют различные недопонимания относительно участия других лиц в открытом судебном заседании. В этом случае судья, принявший решение, не может давать разрешение на фотосъемку без согласия участников заседания.

Фотосъемка, видеозапись, аудиозапись, а также трансляция в СМИ открытого судебного заседания допускается при рассмотрении дел с разрешения председательствующего в судебном заседании после получения на это согласия сторон по делу. Присутствующие на судебном заседании могут свободно вести письменные заметки и стенограмму по любому делу.

В ходе пресс-конференции также было отмечено, что в Самаркандском областном суде создана информационная служба. Начальником пресс- службы, главным специалистом отдела по связям с общественностью и СМИ назначен Набиев Садриддин Абдувалиевич.

Зарина Хакбердиева