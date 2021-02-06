Граждане, желающие работать в России, могут получить бесплатное образование на русском языке

Как сообщает информационная служба Агентства по внешней трудовой миграции, желающие работать в России могут принять участие в курсах обучения, организованных в разных регионах Узбекистана, и выучить русский язык бесплатно.

Успешные выпускники будут иметь возможность получить свидетельство на патент, сдав экзамен по истории и праву России, а также по русскому языку.

Желающие могут позвонить по короткому номеру 1282 или 71 202-33-55, 71 200-00-61, по Самаркандской области - (66) 233-24-00, (66) 233-53-00.