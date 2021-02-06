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  • 6 февраль 2021 11:00
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В Самарканде закрыли Хоспис-последний центр по лечению больных от Covid-19

По последним данным областного управления здравоохранения, 5 февраля последний больной коронавирусной инфекцией в Самарканде выздоровел и был доставлен домой. В связи с уменьшением числа заразившихся в регионе закрыли последний центр, оказывающий помощь в лечении коронавируса.

 

 

Напомним, после закрытия перепрофилированного Самаркандского комплекса подготовки олимпийского резерва в распределительный центр, в последнее время инфицированных лечили в Хосписе, расположенном в городке Кимегарлар.

 

Как сообщили в пресс-службе ведомства, при выявлении новых случаев заражения коронавирусом больных будут лечить в Самаркандской областной инфекционной больнице и распределительно-лечебном центре №2 на 500 койко-мест. На месте имеется все необходимое для оказания пациентам квалифицированной медицинской помощи.

 

В Самарканде закрыли Хоспис-последний центр по лечению больных от Covid-19

 

По данным Минздрава, по состоянию на 5 февраля число инфицированных в Самаркандской области достигло 2556.


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