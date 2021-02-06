4 спичечных коробка за 1,3 млн. сумов

Сотрудниками ОВД в период проведения оперативного мероприятия с целью выявления лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств, был задержан 23-летний гражданин Т. О. в момент сбыта наркотика.

Его арестовали при реализацииспецифического растительного вещества с зеленым цветом, упакованного в спичечные коробки, за 1.300.000 сум гражданину, который был привлечен в данном мероприятии в качестве покупателя.

Данные вещества были изъяты в протокольной форме в качестве вещественного доказательства, сообщили в Следственном департаменте при МВД Республики Узбекистан. Согласно заключению судебно-химической экспертизы, было установлено, что вещества, изъятые у гражданина О. Т., являются наркотическим средством «марихуана», общий вес которых составляет 10.02 грамм.

По данному факту Следственным отделом при ОВД Пастдаргомского района в отношении наркоторговца возбуждено уголовное дело по статье 273 (незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами, их аналогами или психотропными веществами с целью сбыта, а равно их сбыт) Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

В настоящее время в отношении О. Т.избрана мера пресечения в виде «заключения под стражу».

Следствие продолжается.