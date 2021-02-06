Новый туристический кластер Коратепа-Аманкутан

Работа по развитию туристической отрасли не прекращается. Согласно данным, в целях дальнейшего развития туристической отрасли в области в 2020 году реализовано 74 инвестиционных проекта на сумму 306,6 млрд сумов, создано 763 новых рабочих места. В частности, построено 17 гостиниц, 29 семейных гостевых домов, 3 хостела, введены в эксплуатацию «туристическая деревня», «туристическая улица», а также 9 объектов экотуризма. Разработан план создания кластера горного туризма Коратепа-Аманкутан в Ургутском районе.

- В нынешнем году работа по развитию туризма будет продолжена в еще большем масштабе, - говорит начальник регионального управления развития туризма Дилшод Нарзикулов. - В 2021-2022 годах в нашем регионе сформирован целевой перечень из 126 проектов на сумму 3 трлн. 337 млрд. сумов и создание более 3000 новых рабочих мест местными и иностранными предпринимателями. Значительная часть этих проектов будет реализована в нынешнем году. Например, махалля «Богибаланд» в городе Самарканде, которая была заложена при Амире Темуре, будет преобразована в «туристическую махаллю», а кишлак «Терсак» Ургутского района - в «туристическую деревню». Улицы Алишера Навои и Ислама Каримова в городе Самарканде также будут туристическими улицами.

Чтобы обеспечить туристам удобный, безопасный и качественный сервис по туристическим направлениям, в центре города Самарканда, на железнодорожном вокзале, в аэропорту и на автовокзалах будут созданы туристические остановки. Одна такая остановка уже открылась у железнодорожного вокзала.

В текущем году намечен второй этап строительных и благоустроительных работ в туристической деревне «Конигиль», которая в прошлом году стала первой туристической деревней в стране. В настоящее время началась практическая работа по созданию 92 туристических объектов и пунктов обслуживания. Был выбран участок общей протяженностью 2,2 км и площадью 7,1 га. Эта территория разделена на лоты и предоставлена ​​ремесленникам и предпринимателям.





По территории от туристического центра, создаваемого вокруг Самаркандского гребного канала до площади Регистан, через туристического поселка Конигил планируется строительство тротуаров и велосипедных дорожек. Это будет большим удобством как для местных жителей, так и для туристов.

На территории махалли «Богибаланд» города Самарканда находится мечеть Ходжи Исхаки Вали. Для добавления его в список туристических достопримечательностей оно будет благоустроено.





Своевременной и качественной реализации данных проектов в нынешних сложных условиях поможет частичное субсидирование за счет средств внебюджетного фонда в размере 1,5 млрд. сумов. Также с 1 июня 2020 года по 31 декабря 2021 года планируется выделение грантов в размере 5 млн. сумов для гидов и 10 млн. сумов для туроператоров в разработке и продвижении новых туристических продуктов и маршрутов.

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